06-03-2018

Grote verkeerscontrole N366 nabij Duitse grens

Ter Apel - Dinsdagmiddag heeft er op de N366 nabij de Duitse grens een grote verkeerscontrole plaatsgevonden.

De politie laat op facebook het volgende weten:

"Vanmiddag zijn we begonnen met een grote verkeerscontrole op de N366. Naast de collega's van Politiebureau Ommelanden Oost, werken ook mee de collega's van de verkeerspolitie, Vrijwillige Politie, de Douane, Koninklijke Marechaussee, en Team Veilig Verkeer Nederland.

De nadruk ligt op bestelauto's, vrachtauto's en auto's met aanhangers. Naast de gebruikelijke controle op rij - en kentekenbewijs wordt er ook gekeken naar lading, rijtijden en welzijn van dieren tijdens vervoer.

We zijn nog wel even bezig met controleren. (En omrijden heeft niet heel veel zin, motorrijders rijden in de wijde omgeving en speuren naar voertuigen die "meegenomen" worden naar de controleplaatsen. )"