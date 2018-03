06-03-2018, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Schoorsteenbrand in Hoogezand

Hoogezand - De brandweer is dinsdagavond ruim drie uur bezig geweest met een hardnekkige schoorsteenbrand op de Schubertlaan in Hoogezand.

De brandweer heeft de schoorsteen bij aankomst direct geveegd met behulp van de hoogwerker.