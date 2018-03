06-03-2018, Jasper Jansema - 112Groningen.nl

Brandweer rukt uit voor wateroverlast in Wagenborgen

Wagenborgen - De brandweer van Wagenborgen is dinsdag aan het einde van de middag opgeroepen voor wateroverlast aan de Hoofdweg in Wagenborgen.

Bij aankomst van de brandweer stonden er bij twee woningen de kelder vol met water. De brandweer heeft de kelder leeggepompt en ging vervolgens retour richting de kazerne. De lekkage werd vermoedelijk veroorzaakt door een gesprongen waterleiding.