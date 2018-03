07-03-2018, Martin Nuver 112Gr. redactie

Auto te water in Van Starkenborgkanaal

Grijpskerk - Nabij de sluis bij Gaarkeuken/ Poelweg is woensdagmorgen om 06:50 uur een auto in het water beland. De bestuurder kon al snel op eigen kracht de auto verlaten. Deze had een nat pak en was erg geschrokken.