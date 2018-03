07-03-2018, 112Groningen & Archief

Brand Holland Casino ontstaan bij bar (incl rapport)

Groningen - De brand 27-08-17 in het Casino aan het Kattendiep afgelopen augustus, is zeer waarschijnlijk ontstaan in een ruimte achter de bar op de begane grond.

Dat meldt het Team Brandonderzoek van Brandweer Groningen in hun rapport over de Casinobrand. De luchtbehandelingsinstallatie is de oorzaak dat de brand zich snel kon verspreiden. Die droeg in grote mate bij aan de ontwikkeling van de brand. Inmiddels is het Casino gesloopt. Waar een nieuwe komt is nog onbekend. Rapport hier Zie ook archief