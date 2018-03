07-03-2018, Meternieuws.nl video R. Notenbomer/ Meternieuws & Youtube bron video

Gewonde na botsing in dichte mist (Video)

Midwolde - Op een zeer mistige Pasop in Midwolde is vanmorgen een automobilist gewond geraakt.

Een automobilist die op de Pasop reed, kreeg geen voorrang van een andere automobilist die vanuit een zijweg de Pasop wilde oprijden. Ter plaatse gekomen ambulancepersoneel heeft de automobilist onderzocht, en later voor onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis. De andere automobilist kwam met de schrik vrij. Door het ongeval, en het onderzoek door de VOA naar de juiste toedracht van het ongeval, ondervondt het verkeer de nodige hinder van het ongeval. Tijdens de afsleep door Collewijn en Poort, werd het verkeer omgeleid via de Traansterweg. (tekst ) Meternieuws bron