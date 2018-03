Gedwongen de club verlaten



De 50-jarige Zwollenaar zou in 2014, 2015 en 2016 betrokken zijn geweest bij tenminste vier (zware) mishandelingen al dan niet in combinatie met diefstal, afpersing en/of bedreiging. Het zou gaan om vier zaken waarbij leden van de motorclub gedwongen werden de club te verlaten. Bij deze vier zaken waren ook twee leiders van No Surrender betrokken. Deze beide mannen werden vorig jaar december en 20 februari van dit jaar aangehouden.





Onderzoek No Surrender



De aanhouding maakt onderdeel uit van een langer lopend onderzoek naar criminele activiteiten binnen motorclub No Surrender. De overheid heeft bijzondere aandacht voor criminele motorclubs en hun leden vanwege diverse incidenten en criminele activiteiten in het land. Het onderzoek richt zich niet enkel op individuen, maar op een structurele aanpak van criminele motorclubs. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.





Informatie delen



Wij werken samen met het Openbaar Ministerie en partners aan een veilige samenleving. Wilt u (alsnog) aangifte doen of heeft u informatie die kan helpen in dit onderzoek, schroom dan niet om contact op te nemen en help mee een veilige samenleving te creëren. Dat kan uiteraard ook anoniem!

· Politie, 0900-8844 (hier kunt u ook vragen naar Team Criminele Inlichtingen voor een vertrouwelijk gesprek)

· Meld Misdaad Anoniem 0800-7000

· Rechtstreeks contact onderzoeksteam 06 5899 0160