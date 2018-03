07-03-2018, Oskar Pentinga / 112Groningen.nl

Oefenavond brandweer Zuidhorn succesvol (Video)

Zuidhorn - Dinsdagavond heeft de brandweer van Zuidhorn een oefenavond gehad aan de Zuiderweg in Zuidhorn, met als scenario een technische hulpverlening.

Het scenario was als volgt: "Er was een hooibaal van een landbouwvoertuig op een personenauto gevallen, een tweede auto botste onvermijdelijk achterop de eerste auto. In totaal waren er twee slachtoffers.

Toen de tankautospuit eenmaal ter plaatse was begon de brandweer gelijk met het stabiliseren van het voertuig, waarna de bevelvoerder het commando tot het bevrijden van de slachtoffers gaf.

Na ongeveer 15 minuten werd het eerste slachtoffer uit zijn 'benarde' positie bevrijd, waarna niet veel later het tweede slachtoffer volgde. Het was een geslaagde oefening waarin een aantal VKO(verkeers ongeval) punten zoals stabilisatie onder de aandacht kwamen" aldus Kris Posthumus, oefenleider die avond.