07-03-2018, Redactie

NNMG op 112GroningenDag

Groningen - De Noord Nederlandse Modelbouw Groep (NNMG) is zaterdag 16 juni 2018 aanwezig op de 112GroningenDag met ruim 250 vierkante meter schaalbouw en diverse radiografische voertuigen.

Tot 16 juni 2018 stellen we alle deelnemers aan u voor!!

De Noord Nederlandse Modelbouw Groep (NNMG) houd zich bezig met Radiografische Modelbouw in de schaal 1:16 en 1:14. Al hun modellen zijn bouwpakketten of worden geheel door hun zelf gemaakt. Op de 112GroningenDag wordt een baan van platen gelegd die in allerlei vormen en maten kan worden opgesteld. Zo wordt een parcours gecreëerd waar met radiografische auto’s op kan worden gereden. Zo is er een overslag terrein en een hal waar paletten overslaan doormiddel van heftrucks.

Op de 112GroningenDag krijgt het NNMG hulp van allerlei brandweer modelauto’s uit Duitsland en Nederland. De groep genaamd Radio Controled Europian Fire Fighters ( RC EFF ) hebben een arsenaal aan voertuigen en kazernes waarmee ze demo’s verzorgen door geheel Europa. De leden van NNMG hopen op een gezellige en drukke dag en zien u wellicht op de 112GroningenDag.

Op zaterdag 16 juni 2018 vindt voor de tweede keer de 112GroningenDag plaats in en om MartiniPlaza in Groningen. Van 10.00 tot 17.00 uur zijn er diverse hulpverleningsinstanties en geven talrijke spectaculaire demonstraties van vele hulpdiensten en er is een een grote informatie / veiligheidsmarkt. Op het Horecaplein kunt terecht voor een hapje en een drankje. Op het hoofdpodium zijn er doorlopend muzikale live optredens. U bent van harte welkom!! De 112GroningenDag wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Bestrating.nl en subsponsor 101BHV.nl.

Wat: 112GroningenDag

Wanneer: 16 juni 2018 van 10.00 tot 17.00 uur

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 Groningen

Entree: Tot 4 jaar gratis, van 5 tot 16 jaar € 2,00 p.p, vanaf 17 jaar € 3,00 p.p.

Volg de laatste ontwikkelingen ook op www.facebook.com/112GroningenDag