08-03-2018, Danielle Brugge - 112Groningen.nl

Kinderen azen op snelrijders in Wagenborgen

Wagenborgen - Kinderen van groep 8 van basisschool de Kronkelaar uit Wagenborgen hebben donderdagmorgen samen met Veilig Verkeer Nederland en de politie auto’s gecontroleerd op hun snelheid. Dit gebeurde aan de Hoofdweg en aan de Familie Bronsweg in het dorp.

De laatste tijden komen er bij de verkeersouders van de school veel klachten binnen over auto’s die te snel rijden op de Hoofdweg in het dorp. Donderdagmorgen werd er door de politie gecontroleerd op de snelheid van de automobilisten. Auto’s die te snel reden werden aan de kant gezet en door de kinderen aangesproken op hun rijgedrag. De kinderen probeerden hierbij duidelijk te maken dat automobilisten zich aan de 30km/uur zone moeten houden.

Eerdere actie

Van augustus tot september 2015 hebben er aan de Hoofdweg in Wagenborgen ‘Smiley borden’ gehangen. De snelheid van voorbijkomende voertuigen werd gemeten en geregistreerd. De snelheden liepen gemiddeld op tot de 95 km/uur, waar 30 km/uur is toegestaan. De verkeersouders van de basisschool maakten zich er ernstig zorgen over de uitslag van de metingen van het ‘Smiley bord’. In samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (VVN) werd er destijds ook een lasergunmeting gehouden. De leerlingen van groep 6 mochten toen de lasergun zelf vasthouden en meten hoe hard het verkeer reed op de Hoofdweg.