Grote hoeveelheid mest lekt weg in sloot

Scheemda - In de nacht van woensdag op donderdagnacht heeft bij een mestverwerkingsbedrijf een hoeveelheid mest weggelekt.

De mest kwam terecht op het terrein van het bedrijf en in omliggende sloten. Het bedrijf heeft zelf damwanden gemaakt in de sloten en is begonnen de mest weg te pompen.

Volgens waterschap Hunze en Aa's is het weggelekt door een technische probleem. Het zou gaan om ongeveer tweehonderd kuub.