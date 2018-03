08-03-2018, Erwin Dijkman 112Gr. & Melarno Kraan & M. Huising

Bedrijfsongeval bij Pyroll Papierbaan Winschoten

Winschoten - Bij Pyroll aan de Papierbaan in Winschoten heeft donderdagmiddag om 16:25 uur een bedrijfsongeval plaatsgevonden op het buitenterrein van de kartonverwerker.

Een medewerker zat vast in een machine bij een bedrijf. De man is door de brandweer bevrijdt en overgedragen aan de ambulancedienst die werd geassisteerd door het personeel van de traumahelikopter. Over de ernst van de verwondingen kon de woordvoerder van de brandweer niets zeggen.