08-03-2018, Swimchallenge

Arjen Robben steunt ook jubileumeditie Groningen Swim Challenge

Groningen - Een bijzonder evenement viert dit jaar een bijzonder jubileum. In augustus duiken honderden zwemmers het Reitdiep en de grachten van Groningen in om voor de vijfde keer geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker.

De afgelopen vier jaar zwommen deelnemers aan de Groningen Swim Challenge al ruim driehonderdduizend euro bijeen. Iedere editie ging het opgehaalde bedrag omhoog. De eerste editie in 2014 kende ruim dertig deelnemers die zich inzetten voor de Antoni van Leeuwenhoek Foundation. Een jaar later ging de opbrengst naar het UCMG Kanker Researchfonds.

Met elke editie groeide de Groningen Swim Challenge in omvang en opbrengst. Een evenement met waarde. Uitgedrukt in geld, maar tevens gevoelsmatig voor al die zwemmers, supporters, familieleden, vrienden, sponsoren, organisatoren en vrijwilligers die op de een of andere manier te maken hebben met de slopende ziekte kanker. Ook in 2018 zal het goede doel het UMCG Kanker Researchfonds zijn. Blij verheugd zijn we met het feit dat niemand minder dan Groninger en Bayern München-ster Arjen Robben wederom ambassadeur is van de Groningen Swim Challenge!



Dit evenement is inmiddels een paraplu voor tal van sportieve activiteiten in de provincie. Heel Groningen Zwemt behelst een flink aantal zwembaden waar mooie en ludieke acties worden bedacht die ertoe leiden dat – met name – kinderen geld ophalen voor het goede doel. Vorig jaar doken ruim vierduizend kinderen het water in voor het UMCG!

De Swim Challenge start net als de vorige edities in Zoutkamp. Teams van zwemmers duiken in estafettevorm het water in en leggen in totaal zo’n 33 kilometer af. Van Zoutkamp naar de Oosterhaven, hartje Groningen. Een speciale jubileumeditie vraagt om meer spektakel. Naast de traditionele variant vanuit Zoutkamp kunnen teams zich ook inschrijven voor een langere tocht vanaf het Lauwersmeer. Deze goed getrainde zwemmers leggen in dat geval liefst vijftig kilometer af!



Een steentje bijdragen kan ook via de City Swim. Deelnemers aan dit unieke spektakel in de Diepenring zamelen geld in en zwemmen ruim anderhalf kilometer van de Westerhaven naar een heldenonthaal in de Oosterhaven. Daar eindigt de City Swim bij dezelfde finish als de Swim Challenge. In diezelfde Oosterhaven kunnen kinderen onder de zestien voor de Kids Swim het water in voor een afstand van 750 meter. De gehele middag en avond zal de Oosterhaven dus ondergedompeld worden in een feestelijk sportspektakel.

Vorig jaar snelde ambassadeur Arjen Robben direct na zijn wedstrijd tegen Werder Bremen richting Groningen om een eindbedrag van maar liefst 147.500 euro voor het UMCG Kanker Researchfonds bekend te maken. De grote vraag is dan ook of er in 2018 wederom meer geld opgehaald wordt. Voorzitter Neal Haan: “We vinden het fantastisch om zoveel mogelijk onderzoek in Groningen mogelijk te maken en daar is geld voor nodig. Maar ons uitgangspunt is de hele provincie aan het sporten te krijgen voor een prachtig doel in Groningen zelf. Los van hoeveel geld we daar ook bij ophalen”.