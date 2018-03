09-03-2018, 112Groningen.nl

Heistelling valt om in Zuidbroek

Zuidbroek - Een heimachine/ stelling is vrijdagmiddag tijdens werkzaamheden omgevallen. De oorzaak is nog onduidelijk.

Dit gebeurde bij verbouwings werkzaamheden aan de Aldi in Zuidbroek. Bij het ongeval zijn zover bekend geen gewonden gevallen