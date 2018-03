09-03-2018, Rick Jongsma/ Meternieuws.nl & Youtube

Auto in kanaal na vergeten handrem (Video)

Veendam - Op de Golflaan in Veendam is vrijdagmiddag een auto te water geraakt, deze rolde van de oprit af nadat de handrem vergeten was. "Foutje, bedankt" aldus een omstander

De duikers van de brandweer die werden opgeroepen waren niet meer nodig. Ook werd de traumahelikopter geannuleerd. Een berger zal de auto vanmiddag uit het water halen. De bestuurder was erg geschrokken en zag zijn auto total loss in het water liggen.