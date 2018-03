09-03-2018, Politie Groningen & Haren Facebook

Filmende getuigen gezocht van mishandeling

Groningen - De politie is op zoek naar getuigen die een mishandeling filmden. Op woensdagmiddag 1 november 2017 omstreeks 16.00 uur vond op de Vondellaan in Groningen een mishandeling plaats.

Dit betrof schooljeugd. De mishandeling vond plaats ter hoogte van de parkeerplaats nabij fietstunnel A28 richting centrum Groningen. In verband met het letsel wat werd toegebacht, nu alsnog de extra oproep voor getuigen. Herinner jij je het incident, met name als je toen filmde, dan komen we graag met je in contact.

(BVH nummer 2017289808)