09-03-2018, Jeroen Bos/ OldambtNu.nl

Boot dreigt te zinken in Winschoter jachthaven

Winschoten - Brandweer Winschoten en Finsterwolde werden vrijdagmiddag opgeroepen voor een zeilboot die dreigde te zinken in de Winschoter Jachthaven. Omdat het onbekend was of er nog mensen aan boord waren werd er groot uitgerukt.

Volgens de brandweer woordvoerder heeft de brandweer het meeste water uit de boot weten te pompen waardoor de boot redelijk weer goed kwam te liggen. Er zou een gespecialiseerd bedrijf moeten komen om de boot volledig leeg te pompen.