10-03-2018, Johan Wildeboer - 112Groningen

Auto uren op de kop in sloot Huizinge

Huizinge - Vrijdagavond omstreeks elf uur zijn de hulpdiensten massaal uitgerukt voor een ongeval aan de Huizingerweg in Huizinge.

Voorbijgangers zagen een auto op de kop in de sloot liggen en vertrouwden dit niet. Aangezien het onbekend was of er zich nog personen in het voertuig bevonden, werd er groot opgeschaald. Brandweer, politie, ambulance en het mobiel medische team kwamen ter plaatse.

Op de meldingslocatie was het niet gelijk duidelijk waar het ongeval zich had plaatsgevonden, de hulpdiensten vonden na een kleine zoektocht het voertuig. Bij het voertuig werden geen personen aangetroffen. Volgens ooggetuigen lag het voertuig er al enkele uren. Hoe de auto op de kop terecht is gekomen is onbekend. De politie doet onderzoek naar de oorzaak.