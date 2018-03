Brandweer haalt man uit gracht in stad

Groningen - Aan het Kleine der A/ Pottebakkersrijge is zaterdagmorgen een persoon te water geraakt. Hulpdiensten rukte uit met o.a een duikploeg en haalde de man uit het koude water.

De melding kwam om 06:55 uur binnen. De man raakte te water in de gracht . Het is onbekend hoe de man er aan toe is.

