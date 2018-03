10-03-2018, Sven Hoogland 112Gr.

Auto raakt naast N366 bij Musselkanaal

Musselkanaal - Zaterdagmiddag is een auto(een Donkervoort) de sloot in gereden op de Noorderkanaalweg ter hoogte van hectometerpaal 24,2 van de N366. De auto reed op de parallelweg toen het mis ging.

Het ging om een dure Donkervoort S8AT die in het bezit is van de Donkervoort dealer in Musselkanaal. Hoe het voertuig in de sloot terecht is gekomen is nog onduidelijk