10-03-2018, Redactie

PVGNL op 112GroningenDag

Groningen - De Politievoertuigengroep Nederland (PVGNL) is zaterdag 16 juni 2018 aanwezig met een stand op de 112GroningenDag in MartiniPlaza te Groningen. Tot 16 juni 2018 stellen we alle deelnemers aan u voor!!

De Politievoertuigengroep Nederland (PVGNL) is een groep mensen met een gemeenschappelijke bijzondere hobby, namelijk het onderhouden van en rijden met een Amerikaanse politiewagen of politiemotor. Veel van de voertuigen hebben daadwerkelijk dienst gedaan in de Verenigde Staten en zijn na hun actieve loopbaan naar Nederland gehaald. Andere voertuigen zijn reeds in Europa geïmporteerde (burger)auto’s en motoren, die zo origineel mogelijk zijn aangepast en uitgerust als replica US Police vehicle.

De PVGNL-voertuigen worden vaak ingezet bij activiteiten van o.a. De Opkikker, Doe een Wens, Hoogvliegers e.d., waarbij wordt gereden met vaak langdurig zieke of gehandicapte kinderen en hun families. Ook nemen we als groep vaak deel aan open dagen van Hulpverleningsdiensten.

Op de 112GroningenDag in Groningen op 16 juni 2018 zullen we met een aantal auto’s en motoren aanwezig zijn en u graag meer vertellen over onze hobby. Wilt u alvast meer weten, kijk dan eens op www.politievoertuigengroep.nl.

Op zaterdag 16 juni 2018 vindt voor de tweede keer de 112GroningenDag plaats in en om MartiniPlaza in Groningen. Van 10.00 tot 17.00 uur zijn er diverse hulpverleningsinstanties en geven talrijke spectaculaire demonstraties van vele hulpdiensten en er is een een grote informatie / veiligheidsmarkt. Op het Horecaplein kunt terecht voor een hapje en een drankje. Op het hoofdpodium zijn er doorlopend muzikale live optredens. U bent van harte welkom!! De 112GroningenDag wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Bestrating.nl en subsponsor 101BHV.nl.

Wat: 112GroningenDag

Wanneer: 16 juni 2018 van 10.00 tot 17.00 uur

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 Groningen

Entree: Tot 4 jaar gratis, van 5 tot 16 jaar € 2,00 p.p, vanaf 17 jaar € 3,00 p.p.

Volg de laatste ontwikkelingen ook op www.facebook.com/112GroningenDag