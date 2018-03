10-03-2018, J. Lameris, M. Nuver en R. van der Veen - 112Groningen

60.000 liter water in kelder bij horecagelegenheid (Video)

Groningen - Een waterlekkage heeft zaterdagavond voor behoorlijke schade gezorgd bij een horecagelegenheid(Feesthut Ofzo) aan de Gelkingestraat in Groningen.

Naar schatting is er door de brandweer ongeveer 60.000 liter water uit de kelder gepompt. Vermoedelijk is het lek ontstaan door een breuk in een leiding. Men moest 35 minuten pompen. Een monteur dicht het lek.

Tv Noord