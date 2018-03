10-03-2018, Marcella Werkman 112Gr.

Schoorsteenbrand in Lauwersoog

Lauwersoog - Aan de Robbenoort in Lauwersoog was zaterdagavond om 18:30 uur een schoorsteenbrand in een recreatiewoning.

De brandweer heeft alles gecontroleerd en kon al snel terugkeren naar de kazerne. Nader info ontbreekt.