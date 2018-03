10-03-2018, M. Nuver - 112Gr.

Forse schade bij brand in Noordhorn (Video)

Noordhorn - Een brand in een woning aan de Oosterweg in Noordhorn heeft zaterdagavond voor forse schade aan het dak van een woning gezorgd.

De brandweerkorpsen Zuidhorn en Groningen ontvingen kort na 22.00 uur een melding van deze brand. Om er zeker van te zijn dat de hoogwerker voldoende bluswater had werd eveneens de brandweer van Grijpskerk ingezet. Het vuur was snel onder controle. Toch kon niet voorkomen worden dat het dak forse schade op liep. Vermoedelijk is de brand in de schoorsteen ontstaan.