10-03-2018, Michael Huising 112Groningen

112 vaardigheidstoets Peize

Peize - Zaterdag zijn in Peize de provinciale vaardigheidstoetsen klasse 112 gehouden. Negen korpsen uit de provincie Drenthe gingen met elkaar de strijd aan. Het scenario was als volgt :

Dakdekkers zijn bezig met dak werkzaamheden na een waterlekkage. De dakdekkers hebben een brander van het daklaten vallen. De brander valt in een container die vervolgens in brand gaat. De container staat tegen de gevel van de sporthal. De medewerker die op het dak staat ziet dat er brand is en belt de brandweer. De collega die net terug is van de wc hoort de collega roepen en ziet de brand. Hij probeert de bus te verzetten maar raakt in botsing met een aansnellende fotograaf.

De Bus kantelt en de fotograaf knalt met het hoofd tegen de voorruit. Door de botsing valt de ladder om. De brand breid uit via een ventilatie rooster naar een kleedkamer in de sporthal en veroorzaakt ook rook in de kleedkamer. Inde zaal van de sporthal staat een rolsteiger met daarop een installateur die aan het boren is. Zijn stroomvoorziening komt vanaf een aggregaat dat buiten staat te draaien. Hierop is ook een radio aangesloten. Deze man hoort niks door lawaai en pas bij roepen of stroom uitschakelen reageert hij. Doordat hij paniekerig is mist hij bij het afdalen een trede en blijft aan de steiger hangen. (bron abwc.nl )

Brandweer Beilen kwam als beste uit de bus , Norg 2e en Zuidwolde werd 3e. Deze drie gaan door naar de 1e ronde gewestelijk.

De rest van de uitslag was als volgt. 4 Smilde 5 Assen-Oost 6 Rolde 7 Assen-West 8 Westerbork 9 Gieten