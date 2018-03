11-03-2018, Martin Nuver & Patrick Wind & Tv Noord Facebook(2e video)

Lichaam in Van Starkenborghkanaal blijkt levensechte pop (2x Video)

Groningen - Zondagmiddag kreeg de politie een melding binnen dat er in het Van Starkenborghkanaal ter hoogte van de Paddepoelsterweg in Groningen een lichaam in het water zou liggen.

De politie heeft direct de omgeving afgezet en forensische opsporing opgeroepen om het onderzoek naar de identiteit en doodsoorzaak uit te voeren. Het vaarverkeer ter hoogte van de Paddepoelsterbrug werd tijdelijk gestremd en specialisten van de politie zijn ter plaatse gekomen voor de berging.



Update 17:19 uur: Toen de politie het lichaam uit het water wilde takelen bleek echter dat het om een levensechte pop ging en gelukkig niet om een overleden persoon. Een bijzonder eind van deze zaak. Tweet @polgron: De specialisten van @toezichttewater hebben zojuist een levensechte pop uit het water gehaald bij de #paddepoelsterweg #Groningen Gelukkig gaat het hier niet om een mens. Einde berichtgeving. Dvhn Oogtv

Bron video Facebook Tv Noord