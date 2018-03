11-03-2018, Quintin Stoetman/ OldambtNu.nl

Auto’s botsen op de Bovenburen in Winschoten

Winschoten - Op de Bovenburen in Winschoten zijn zondagmiddag twee voertuigen met elkaar in botsing gekomen. Volgens de omstanders reden de beide voertuigen achter elkaar.

De personenauto is door een onbekende oorzaak op zijn voorligger, een lesauto (buiten lestijd), gebotst. Door de klap reed de bestuurder een paaltje omver waarna hij in een heg tot stilstand kwam. Bij het ongeluk raakte niemand gewond, de lesauto kon zijn eigen weg vervolgen. Het andere voertuig moest worden afgesleept.