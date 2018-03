12-03-2018, Jeroen Bos/ Oldambtnu.nl

Brandweer verricht nacontrole na doorgebrande kabel

Winschoten - In een productieruimte van Cordial aan de Kartonbaan in Winschoten is zondagavond een voedingskabel (stroomkabel) doorgebrand. Dit gebeurde bij het opstartingsproces van enkele apparaten.

Door snel handelen van werknemers door middel van de apparaten uit te schakelen is erger voorkomen. Een monteur moet ter plekke komen om de schade te herstellen. Brandweer Winschoten is ter plekke gekomen voor een nacontrole.



Cordial is een internationale producent van industriële kleefstoffen voor de papier- en kartonindustrie.