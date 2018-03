12-03-2018, Mark Heikens - 112Groningen.nl & G. de Groot video

Hongerstaking tegen de gaswinning in Appingedam (Video)

Appingedam - Bij het gebouw van Centrum Veilig Wonen (CVW) aan de Buxzijlweg in Appingedam is maandagmorgen een hongerstaking begonnen tegen de gaswinning.

De 66-jarige Jan Holtman uit Wildervank gaat vanaf vandaag in hongerstaking. De heer Holtman gaat net zo lang door totdat zijn eisen zijn ingewilligd. De belangrijkste zijn dat de gaswinning direct verder omlaag moet, er een ruimere uitkoopregeling moet komen en dat Groningers korting op gas moeten krijgen.