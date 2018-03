12-03-2018, Marc Dol - 112Groningen.nl

Persoon overleden na auto te water Stadskanaal (video)

Stadskanaal - Aan de Postkade in Stadskanaal is maandagmorgen een auto in het water beland na een aanrijding.

De hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Volgens omstanders zit een persoon nog in de auto. De auto is onder water gekomen. Naast de duikers van de brandweer is ook de traumahelikopter aanwezig om medische assistentie te verlengen. De weg is door de politie afgesloten voor onderzoek. Update 11:25 In de personenauto die te water raakte aan de Postkade in Stadskanaal hebben duikers één persoon aangetroffen. Deze is ter plaatse overleden. De politie doet onderzoek naar de identiteit en de toedracht van het ongeval. Dvhn Tv Noord