12-03-2018, Marc Dol - 112Groningen.nl

Vrouw (84) overleden na auto te water Stadskanaal (video)

Stadskanaal - Maandagochtend is een 84-jarige automobiliste uit Stadskanaal overleden na een verkeersongeval op de Postkade in Stadskanaal.

De vrouw kwam na een aanrijding met een 66-jarige automobilist uit Stadskanaal met haar auto in het water terecht. De vrouw is uiteindelijk met behulp van de brandweer uit de auto gehaald. Zij is ter plaatse overleden. De politie onderzoekt hoe de aanrijding heeft plaatsgevonden.

