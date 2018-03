12-03-2018, Martin Nuver 112Gr.

Licht gewond bij ongeval Hereweg Groningen

Groningen - Maandagmorgen om 10:50 uur een ongeval letsel op de Hereweg in de stad.

Een afslaande automobilist had een scooterrijder over het hoofd gezien. De persoon is door de verpleegkundige van de motoramabulance gecontroleerd. Het letsel viel gelukkig mee.