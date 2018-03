12-03-2018, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Brandweer redt ree

Westerbroek - De brandweer heeft maandagmiddag samen met een lossende binnenvaartschipper een ree uit het Winschoterdiep bij Westerbroek gered.

De ree zwom in het stuk tussen Ferus Smit en de ‘Nynke Haven’. Bij aankomst van de brandweer was de ree tussen een lossende binnenvaartschip en de wal gezwommen, een medewerker van het schip had inmiddels een touw om de nek gegooid waarna de brandweer de ree uit het water heeft gehaald. De ree is vervolgens naar een stuk terrein langs de Energieweg gebracht waar het vrij gelaten zou worden, de ree kon echter na een tijd rust niet meer op haar poten blijven staan en is meegenomen naar de brandweerkazerne waar de dierenambulance de ree gaat ophalen.

