12-03-2018, Politie Groningen & Haren Facebook

Getuigen gezocht van bedreiging

Groningen - Op vrijdag 9 maart 2018 omstreeks 15.30 uur is een groepje jeugd belaagd en bedreigd door twee oudere jongens.

Dit incident heeft zich afgespeeld op de Friesestraatweg te Groningen tussen de VBG(voorheen Karwei) en Bedrijfswagens Van der Veen.

Bent u getuige geweest of hebt u informatie over dit incident, meld dit via 0900-8844

(onder vermelding van BVH 2018057848)