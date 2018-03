13-03-2018, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Meisje met voet vast in spaken

Hoogezand - De brandweer heeft dinsdagmiddag samen met de politie een meisje dat bekneld zat met haar voet in een aantal spaken van een fiets bevrijd.

Het ongeluk gebeurde op de Spica in Hoogezand. Het meisje is nadat ze was bevrijd in een ambulance gecontroleerd, of vervoer naar een ziekenhuis of dokter nog nodig was is niet bekend.