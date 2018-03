13-03-2018, Redactie

BVE-Dienstverlening op 112GroningenDag

Groningen - BVE-Dienstverlening is zaterdag 16 juni 2018 aanwezig met een stand op de 112GroningenDag in MartiniPlaza te Groningen. Tot 16 juni 2018 stellen we alle deelnemers aan u voor!!

Evenementen leveren een positieve bijdrage aan het culturele en sociaal-maatschappelijke leven, maar brengen ook de nodige risico's met zich mee voor de fysieke en sociale veiligheid. Goed opgezet evenementenbeleid beperkt de kans op problemen. Dit is waarbij BVE-Dienstverlening u kan ondersteunen. BVE-Dienstverlening levert een compleet concept met veiligheidsdiensten, waaronder beveiliging, EHBO en verkeersregelaars. BVE-Dienstverlening heeft deze diensten als erkende vereniging zonder winstoogmerk in hun pakket. Tevens zijn ze maatschappelijk betrokken omdat ze een vereniging zijn met als doel mensen opleiden en trainen in de veiligheid sector. BVE-Dienstverlening is blij dat ze op de 112GroningenDag zichzelf mogen promoten. meer informatie zie www.bve-dienstverlening.nl Op zaterdag 16 juni 2018 vindt voor de tweede keer de 112GroningenDag plaats in en om MartiniPlaza in Groningen. Van 10.00 tot 17.00 uur zijn er diverse hulpverleningsinstanties en geven talrijke spectaculaire demonstraties van vele hulpdiensten en er is een een grote informatie / veiligheidsmarkt. Op het Horecaplein kunt terecht voor een hapje en een drankje. Op het hoofdpodium zijn er doorlopend muzikale live optredens. U bent van harte welkom!! De 112GroningenDag wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Bestrating.nl en subsponsor 101BHV.nl. Wat: 112GroningenDag

Wanneer: 16 juni 2018 van 10.00 tot 17.00 uur

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 Groningen

Entree: Tot 4 jaar gratis, van 5 tot 16 jaar € 2,00 p.p, vanaf 17 jaar € 3,00 p.p. Volg de laatste ontwikkelingen ook op www.facebook.com/112GroningenDag