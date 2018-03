15-03-2018, Marcel Klip 112Hoogezand.nl & Youtube Meternieuws.nl

Ongeval N34 bij Schipborg (Video)

Schipborg (Drenthe) - Op de N34 bij Schipborg is woensdagavond een auto op de zijkant beland. Daarbij raakte de bestuurder van de gekantelde auto gewond.

Bij het ongeluk op de N34 tussen Annen en Zuidlaren waren nog drie auto's betrokken. De weg was afgesloten vanwege het bergen van de voertuigen. Het verkeer werd tijdelijk omgeleid. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De ravage was groot. De VOA deed onderzoek.