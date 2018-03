15-03-2018, Trea Medendorp

Norwegian Bliss in de Eemshaven

Eemshaven - Donderdagmorgen om 06:00 uur was de planning, maar het cruiseschip Norwegian Bliss was woensdagmiddag al in de Eemshaven aangekomen.

Het schip vertrok dinsdag uit het Duitse Papenburg. De Norwegian Bliss is 334 meter lang en 41,4 meter breed. Het schip telt 2034 hutten en biedt plaats aan 3998 passagiers.