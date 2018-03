15-03-2018, 112Groningen

Vrachtwagen naast de weg nabij Eenrum

Eenrum - Een turkse vrachtwagenchauffeur had sinds maandagavond een probleem. Bij een oprit naar een boerderij aan de Hornsterweg, tussen en Pieterburen en Eenrum gleed hij een sloot in.

Normaal worden er poot aardappelen mee vervoerd. Nu had de chauffeur vier dagen vrij. Omdat er eerst geen geld was , is pas donderdagmiddag de truck met oplegger geborgen door berger Poort uit Hoogkerk. De man is nu op weg naar Irak.