15-03-2018, Redactie

Jeugdbrandweer Groningen op 112GroningenDag

Groningen - Jeugdbrandweer Groningen(Westerkwartier) is zaterdag 16 juni 2018 aanwezig met een stand en demonstraties op de 112GroningenDag in MartiniPlaza te Groningen. Tot 16 juni 2018 stellen we alle deelnemers aan u voor!!

Bij de jeugdbrandweer leer je van alles op brandweergebied. Je gaat aan de slag met brandbestrijding (het blussen van branden), redt slachtoffers en leert van alles over techniek in de breedste zin van het woord. Bij de brandweer ben je nooit alleen, in teamverband onder leiding van ervaren volwassen brandweermensen ga je wekelijks aan de slag.

En als we zeggen aan de slag dan bedoelen we ook echt aan de slag! Als jeugdbrandweerlid ga je net als bij de echte brandweer uitrukken naar (fictieve) incidenten, zit je in een echte tankautospuit, heb je echte jeugdbrandweerpakken aan en werk je met echt gereedschap. Je werkt in teamverband waarbij je verschillende rollen krijgt. Teamgeest, goed met elkaar kunnen communiceren en elkaar helpen zijn dan heel belangrijk, want vertrouwen is de basis van een goed brandweerteam.

Bij de jeugdbrandweer leer je op een veilige en verantwoorde manier in een team in te spelen op deze uitlopende situaties. Uiteraard werk je niet met echt vuur en zul je nooit blootgesteld worden aan gevaarlijke situaties, wel worden alle scenario’s fictief, maar realistisch nagebootst.

Op dit moment zijn er vijf jeugdbrandweerkorpsen, namelijk: Delfzijl, Hoogezand, Westerkwartier, Oldambt en Zuid-Grunn. Ben je tussen de 11 en 18 jaar oud? Woon je in de provincie Groningen? Vind je het leuk om bezig te zijn met alles brandweer? Misschien is de jeugdbrandweer dan iets voor jou!

Op zaterdag 16 juni 2018 vindt voor de tweede keer de 112GroningenDag plaats in en om MartiniPlaza in Groningen. Van 10.00 tot 17.00 uur zijn er diverse hulpverleningsinstanties en geven talrijke spectaculaire demonstraties van vele hulpdiensten en er is een een grote informatie / veiligheidsmarkt. Op het Horecaplein kunt terecht voor een hapje en een drankje. Op het hoofdpodium zijn er doorlopend muzikale live optredens. U bent van harte welkom!! De 112GroningenDag wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Bestrating.nl en subsponsor 101BHV.nl.

Wat: 112GroningenDag

Wanneer: 16 juni 2018 van 10.00 tot 17.00 uur

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 Groningen

Entree: Tot 4 jaar gratis, van 5 tot 16 jaar € 2,00 p.p, vanaf 17 jaar € 3,00 p.p.

