15-03-2018, Jeroen Bos/ Oldambtnu.nl

Brandweer Winschoten assisteert bij schoorsteenbrand

Bellingwolde - Donderdagavond werd er een schoorsteenbrand aan de Hoofdweg in Bellingwolde gemeld.

De brandweer van Bellingwedde en de hoogwerker van Winschoten gingen hierop ter plaatse.

De brandweer die snel ter plaatse was heeft het schoorsteenkanaal gecontroleerd en geveegd. Niemand raakte gewond bij de brand. In de winterperiode komt een schoorsteenbrand vaak voor, veeg minimaal 1x per jaar uw schoorsteen.

Laat dit doen door een expert. Verzekeringen kunnen claims weigeren als je niet jaarlijks de schoorsteenlaat checken.