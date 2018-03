16-03-2018,

Nachtelijke inbraak in brillenzaak aan de Rijksstraatweg

Haren - In de nacht van donderdag op vrijdag heeft er een inbraak plaatsgevonden in een brillenzaak aan de Rijksstraatweg.

Door een raam te vernielen werd er toegang verschaft tot het pand. De daders hebben snel gehandeld, de politie was binnen 1.5 minuut ter plaatse maar van de daders ontbrak toen al ieder spoor. Iemand getuige geweest van deze inbraak ? Bel: 0900-8844 Bron: Polite