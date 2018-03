16-03-2018, Martin Nuver - 112Groningen.nl

Korte ontruiming na gaslucht bij advocatenkantoor

Groningen - De brandweer van Groningen is vrijdagmiddag opgeroepen voor een melding van een gas/vreemde lucht bij Plas en Bossinade Advocaten aan de Paterswoldseweg in Groningen.

In een kantoorpand op de eerste verdieping werd een vreemde lucht geroken. Het is onbekend waar de lucht weg kwam. De Ovd dacht aan een vreemde airco lucht dat was aangezogen. Na 30 minuten konden de evacuees terug naar hun kantoren.