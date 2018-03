16-03-2018, Annet Timmer 112Gr.

Paard in sloot bij Finsterwolde

Finsterwolde - Vrijdagmiddag rond 16.45 uur kwam er een melding binnen bij de brandweer in Finsterwolde van een dier te water bij de Kromme-Elleboog in Finsterwolde.

Ter plaatse gekomen lag er een paard in slootje. Met veel mankracht en met behulp van het ORT(oppervlakte reddingsteam) is het dier er uiteindelijk uit gehaald.