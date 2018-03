17-03-2018, Jeroen Bos/ Oldambtnu.nl & 112Groningen.nl & video Gerrie de Groot

Zeer grote brand(Grip 1) bij Lamico in Winschoten (Video)

Winschoten - In de nacht van vrijdag op zaterdag is er rond 00:15 uur brand uit gebroken bij Lamico op de Papierbaan in Winschoten.

De brandweer is met meerdere voertuigen ter plaatse gegaan, onder andere Korps Finsterwolde, Hoogezand en Winschoten. De brand is begonnen bij een stapel hout. Bij het bedrijf staan ook pallets hout. Er word op dit moment ingezet om de loods en de pallets te behouden. Er is veel rookontwikkeling. Als u last hebt van de rook word geadviseerd om ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen. Update 01:25 uur: Inmiddels is er zeer grote brand gegeven. Zaterdag meer info en video om 02:00. Update 01:45: Grip 1 werd er gegeven. Tweet P2000: P 1 (inci-04) Buitenbrand (NB:Grote Br) 01-29-365 Lamico Winschoten BV Papierbaan 16 Winschoten. (NB:Zeer gr.Br) 01-29-365 Lamico Winschoten BV Papierbaan 16 Winschoten. B1 (GRIP: 1) Lamico Winschoten BV Papierbaan 16 Winschoten Oldambt 9672BH.