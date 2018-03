17-03-2018, 112Groningen

Stormschade Noorddijkerweg Groningen & code geel

Groningen - Op de Noorddijkerweg is zaterdagmorgen om 10:45 uur door de forse wind een boom omgewaaid, deze lag midden over de weg.

Later is de boom opgeruimd door de hulptroepen. Het weekend is de gevoelstemperatuur weer erg koud.

Het KNMI waarschuwt zaterdag ook voor zware windstoten in het noorden van het land, waaronder Groningen. Er is daarom code geel afgegeven. Pas in de avond nemen de windstoten in kracht af.