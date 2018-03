De brand die op het buitenterrein woedde in een grote hoeveelheid gelijmde houtpanelen ontwikkelde zich, mede door de straffe wind, erg snel.

Opschaling



De brandweer schaalde bij aankomst snel op tot uiteindelijk zeer grote brand en GRIP 1 om de samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten goed te kunnen coördineren.

Er werd direct ingezet op het voorkomen van uitbreiding van de brand en behoud van de verschillende loodsen op het bedrijfsterrein. Er werd daarom gedurende de inzet ook gekozen om de brandende houtmassa niet te blussen, maar in te zetten op het nat houden van de omliggende loodsen, houtstapels en een silo met houtsnippers. Deze uitdagende inzet bleek succesvol, waardoor de brand zich niet in de loodsen kon uitbreiden. Door de inzet van een brandweer compagnie (acht blusvoertuigen) en vele ondersteunende voertuigen waaronder hoogwerkers en dompelpompen was de brand in het begin van de ochtend onder controle.

Overlast



Bij de brand kwam veel rook en vliegvuur vrij. De omgeving werd daarom gewaarschuwd om ramen en deuren gesloten te houden en mechanische ventilatie uit te schakelen. Wegen rondom het incident werden door de politie afgesloten voor overig verkeer.

De brandweer is ook zaterdag nog een groot deel van de dag bezig geweest met het onder controle houden van de brand. In de late middag heeft men verder afgeschaald en is gestart met het afblussen van de brandende resten op het buitenterrein.

Er zal een onderzoek worden opgestart naar het ontstaan van de brand.