17-03-2018, Chris Kranenborg/ Brandweerweb.nl & M. Nuver tekst/ redactie

Na uren blussen brand bij Lamico onder controle

Winschoten - De hele nacht door werd er geblust door meerdere brandweerkorpsen. Bluswater was door de ijzige kou bevroren, het was afzien voor de hulpverleners vannacht. Bij tientallen brandweermannen werd hun nachtrust verstoord.

Een hele grote brandweermacht werd vannacht opgeroepen om in Winschoten te assisteren om de brand bij Lamico onder controle te krijgen. Het gebeurt niet vaak dat er zoveel materiaal en bemanning wordt opgeroepen. De harde wind zorgde ervoor dat het vuur aanwakkerde. Na uren was de brand meester. De brandweer is erin geslaagd om een loods op het terrein te behouden.

Ook zaterdagmiddag wordt er nog nageblust bij het pand. Rond 11:00 uur was de N367 weer open voor het verkeer.

Tv Noord