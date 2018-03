17-03-2018, Redactie

Alvaro Security Group op 112GroningenDag

Groningen - Alvaro Security Group is zaterdag 16 juni 2018 aanwezig met een stand en mobiele commando unit op de 112GroningenDag in MartiniPlaza te Groningen. Tot 16 juni 2018 stellen we alle deelnemers aan u voor!!

Alvaro Security Group is erkend door het Ministerie van Justitie als een volwaardig particulier beveiligingsbedrijf. Zij weten dat de beveiliging een vak op zich is. Elke opdracht vergt een goede planning, coördinatie, inzet van de juiste beveiligingsmiddelen en de juiste professionele beveiliger die zijn vak verstaat. ASG (Alvaro Security Group) werkt uitsluitend met zorgvuldig geselecteerde en gediplomeerde beveiligers in verschillende vakgebieden. Hun veelzijdige kwaliteiten worden gevormd door een correcte verschijning en een flexibele houding. Bovendien hebben ze daarbij de optimale aandacht voor veiligheid en discretie.

Tijdens de 112GroningenDag is Alvaro Security Group aanwezig met een zeer exclusief mobiele commando- en cameraobservatie-post / unit. Door deze mobiele commandopost in te zetten verkleint u de kans op criminele activiteiten en kan er adequaat gereageerd worden bij calamiteiten. Zeker in deze tijd van terreuraanslagen is het van belang om bij (grote) projecten de veiligheid te coördineren vanuit een centraal punt. Deze mobiele commandopost kan hierin een grote rol spelen. U kunt de mobiele commando unit komen bekijken en uitleg krijgen van het werk van Alvaro Security Group. Daarnaast zijn er demonstraties van het interventie team van Alvaro.

Op zaterdag 16 juni 2018 vindt voor de tweede keer de 112GroningenDag plaats in en om MartiniPlaza in Groningen. Van 10.00 tot 17.00 uur zijn er diverse hulpverleningsinstanties en geven talrijke spectaculaire demonstraties van vele hulpdiensten en er is een een grote informatie / veiligheidsmarkt. Op het Horecaplein kunt terecht voor een hapje en een drankje. Op het hoofdpodium zijn er doorlopend muzikale live optredens. U bent van harte welkom!! De 112GroningenDag wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Bestrating.nl en subsponsor 101BHV.nl.

Wat: 112GroningenDag

Wanneer: 16 juni 2018 van 10.00 tot 17.00 uur

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 Groningen

Entree: Tot 4 jaar gratis, van 5 tot 16 jaar € 2,00 p.p, vanaf 17 jaar € 3,00 p.p.

Volg de laatste ontwikkelingen ook op www.facebook.com/112GroningenDag