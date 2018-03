17-03-2018, InfoLeek.nl

Defecte geldwagen in Leek

Leek - In het centrum van Leek staat momenteel een defecte waardetransport vrachtwagen ter hoogte van de pinautomaat bij de Tolberterstraat.

De politie is opgeroepen en beveiligd het voertuig terwijl een ter plaatse gekomen monteur op zoek is naar de storing waardoor de vrachtwagen van G4S stilgevallen is.